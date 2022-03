Une voiture fonce dans la foule à Strépy - Un jour de fête qui se transforme en jour de deuil, déplore le Premier ministre

(Belga) "C'aurait dû être un jour de fête après une période difficile. Il s'est transformé en jour de deuil", a déploré le Premier ministre, Alexander De Croo, dimanche après-midi, au terme d'une réunion de travail au hall sportif de Strépy-Bracquegnies, à laquelle ont notamment participé le roi Philippe et sa fille aînée, la princesse Élisabeth.

À l'aube, dimanche matin, le village de l'entité de La Louvière a été le théâtre d'un drame quand une voiture folle a heurté un groupe qui participait au ramassage des gilles en ce premier jour de carnaval. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités, 6 personnes ont perdu la vie, 10 ont été sérieusement blessées et 27 autres ont été touchées plus légèrement. "Nous sommes tous avec la famille et avec les proches des victimes. Nous voulons aussi remercier les services de secours qui ont fait tout leur possible", a ajouté le Premier ministre devant un parterre de journalistes belges mais aussi étrangers. La conférence de presse initialement attendue aux alentours de 18h30 n'aura quant à elle pas lieu, ont de leur côté indiqué les autorités locales. (Belga)