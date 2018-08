Une voiture heurte une mère à vélo avec ses deux enfants

(Belga) Une mère et ses deux enfants qui circulaient à vélo ont été percutés par une voiture à Waasmunster, vendredi. La maman et son enfant de 9 ans sont grièvement blessés et ont été emmenés à l'hôpital. Le second enfant n'est pas dans un état critique, a indiqué le parquet de Flandre orientale.

L'accident s'est produit à proximité d'une passerelle cycliste à la frontière des communes de Waasmunster et de Hamme. Les conditions exactes de l'incident ne sont pas connues. Le conducteur de la voiture n'a pas commis de délit de fuite et a est interrogé par la police. Le parquet a envoyé un expert sur les lieux. (Belga)