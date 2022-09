US Open - Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova remportent la finale du double dames

(Belga) Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont remporté le titre du double dames à l'US Open de tennis, dimanche à New York. Le duo tchèque, 3e tête de série à Flushing Meadows, a battu en finale les Américaines Caty McNally et Taylor Townsend en trois manches: 3-6, 7-5 et 6-1. La rencontre a duré 2 heures et 9 minutes.

Krejcikova et Siniakova décrochent leur premier titre à l'US Open qui est leur 6e en Grand Chelem et le 3e cette saison après l'Open d'Australie et Wimbledon. Elles avaient enlevé leur premier titre à Roland-Garros en 2018 et ajouté ceux de Wimbledon en 2018 et de Roland-Garros en 2021. McNally perd sa seconde finale consécutive à l'US Open. Associée à Coco Gauff, elle s'était inclinée contre l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Zhang Shuai en 2021.