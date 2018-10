USA: le budget du renseignement en hausse de 11,6% en 2018

(Belga) Le budget du renseignement de l'administration Trump a nettement augmenté en 2018, au moment où les Etats-Unis sont confrontés aux cyberattaques de la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

Selon des chiffres officiels publiés mardi, les Etats-Unis ont consacré 81,5 milliards de dollars à leurs activités du renseignement civil et militaire en 2018, aux Etats-Unis et à l'étranger, soit 11,6% de plus que l'année précédente. Le ministère de la Défense a annoncé que le budget qui lui avait été attribué pour ses activités de renseignement militaire au cours de l'année fiscale, achevée fin septembre, s'était élevé à 22,1 milliards de dollars, contre 18,4 milliards en 2017. Pour sa part, la direction du Renseignement national (DNI) a annoncé que le budget alloué au cours de l'année fiscale aux activités de renseignement civil s'était élevé à 59,4 milliards de dollars (54,6 milliards l'an dernier). Cette hausse, nettement supérieure à celle du budget américain qui a augmenté de 4,8% sur un an, intervient dans un contexte de tensions renouvelées avec la Russie et la Chine, et après plusieurs années de sous-investissements dans ce domaine. "Aucun autre chiffre ou détail ne sera publié, car ils restent classés secret défense pour des raisons de sécurité nationale", ont indiqué la DNI et le Pentagone dans leurs communiqués. Tous deux représentent les principaux composants du budget du renseignement américain, indique sur son site la DNI, qui supervise les 16 agences américaines de renseignement. Outre les agences de renseignements elles-mêmes --Central Intelligence Agency (CIA), Defense Intelligence Agency (DIA), National Security Agency (NSA), National Geospatial Agency (NGA), National Reconnaissance Office (NRO)-- ce budget global couvre les activités des bureaux de renseignements des quatre forces armées (Armée, Navy, Marines et Air Force). Il recouvre aussi les activités de renseignement des ministères de l'Energie, de la Sécurité intérieure et des Affaires étrangères, ainsi que des Garde-côtes, du FBI, de l'agence anti-drogue DEA et du Trésor. L'une des recommandations de la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 était que les agences de renseignement américaines publient leur budget. C'est ce qu'elles font depuis 2011, dans les 30 jours suivant la fin de l'année fiscale, sous la forme de ces deux chiffres globaux qui recouvrent les activités civiles d'un côté, militaires de l'autre, sans distinction de leur répartition géographique. (Belga)