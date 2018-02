USA: le sénateur Rubio renvoie son chef de cabinet soupçonné de relations inappropriées

(Belga) L'influent sénateur républicain Marco Rubio a annoncé avoir renvoyé samedi son chef de cabinet pour relations inappropriées avec ses subordonnés, alors que le monde politique américain s'attaque de plus en plus au problème du harcèlement sexuel.

M. Rubio a déclaré avoir reçu à l'encontre de son chef de cabinet "suffisamment de preuves pour conclure que, à son poste, il a violé notre politique concernant les relations appropriées entre supérieur et subordonnés". Le sénateur s'est donc rendu samedi dans son Etat de Floride pour renvoyer son chef de cabinet, selon un communiqué qui ne précise pas la nature des faits qui lui sont reprochés. "Nous avons pris des mesures pour nous assurer que ceux qui ont été affectés par sa conduite puissent avoir accès à tous les services dont ils pourraient avoir besoin maintenant ou plus tard", a ajouté le sénateur. Certains membres du Congrès ont dû démissionner ces derniers mois à la suite d'accusations de harcèlement sexuel, notamment le sénateur démocrate Al Franken et le représentant démocrate vétéran John Conyers. En décembre, près de 60 sénatrices et représentantes démocrates ont exigé que le Congrès lance une enquête à l'encontre du président républicain Donald Trump, accusé par plus d'une douzaine de femmes de harcèlement sexuel - des faits niés constamment par M. Trump et la Maison Blanche. Le scandale en octobre autour des nombreuses accusations de harcèlement sexuel contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein a fait boule de neige, et les nombreuses révélations et accusations qui ont suivi dans toutes sortes de domaines ont provoqué la démission de nombreux hommes hauts placés dans le cinéma, le show business, la politique et les médias. (Belga)