USA: les républicains bloquent au Sénat la réforme électorale voulue par Joe Biden

(Belga) Les sénateurs républicains américains ont bloqué mercredi la réforme électorale voulue par le président démocrate Joe Biden afin de protéger la démocratie du pays contre les tentatives d'exclure du vote les minorités.

Le projet de loi a reçu 49 voix en faveur et 51 contre, rapporte CNN. Les démocrates devaient bénéficier du soutien d'au moins dix sénateurs républicains pour faire passer la réforme. Joe Biden avait promis avec son projet de loi de protéger l'accès aux urnes des minorités et la transparence des opérations de vote face à une multitude de réformes engagées par les Etats conservateurs, en particulier dans le sud du pays. Les ONG assurent que ces mesures adoptées par des républicains discriminent particulièrement les Afro-Américains, qui ont très largement voté pour Joe Biden à la dernière élection. Pour faire barrage, le président démocrate veut harmoniser les pratiques de vote et donner à l'Etat fédéral un droit de regard sur les initiatives locales. Pour passer cette grande réforme au Sénat, il faudrait en théorie une majorité augmentée de 60 voix. Or le camp démocrate compte 50 voix plus celle de la vice-présidente Kamala Harris, et les républicains 50. (Belga)