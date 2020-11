Vaccin de la société pharma Pfizer: 2,5 millions de Belges pourront être vaccinés, quand?

L'entreprise pharmaceutique américaine Pfizer et l'entreprise allemande de biotechnologie BioNTech ont annoncé que leur vaccin contre Covid-19 avait passé le cap des essais cliniques de niveau 3 à grande échelle et montré une efficacité à 95%. "Si le vaccin de Pfizer est validé par l'agence européenne des médicaments, nous aurons 5 millions de doses, ce qui permettra de vacciner deux millions et demi de Belges (il faut deux injections par personne)", a déclaré ce matin Franck Vandenbroucke, le ministre de la Santé interrogé par Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Quand ? "Des livraisons pourraient être possibles début janvier", a déclaré le ministre tout en invitant à rester très prudent sur une date. "Il faut être prudent et éviter l'euphorie. Il y a des nouvelles extrêmement encourageantes venant de plusieurs entreprises pharmaceutiques (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) mais l'agence européenne doit encore autoriser et il faut amener les vaccins et organiser toute une logistique, ce qui est compliqué", a précisé Frank Vandenbroucke.

"Ce sera notre défi: bien organiser la distribution de ces vaccins", a conclu le ministre.

