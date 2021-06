Vaccination: face aux décès dans un home nivellois, le MR veut sensibiliser les soignants

(Belga) La vaccination contre le covid ne réduira pas à zéro les contaminations et les décès. Mais la mort de dix résidents - doublement vaccinés - de la maison de retraite "Nos Tayons" à Nivelles soulève des questions, notamment en ce qui concerne la vaccination du personnel en contact avec les personnes les plus fragiles.

"Nous suivons la situation de très près", a affirmé mercredi, en séance plénière du parlement wallon, la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, interrogée sur le sujet par les députés Dimitri Legasse (PS) et Rachel Sobry (MR). Selon la ministre, 96,6% des résidents et 75% du personnel de la maison de retraite nivelloise sont totalement vaccinés. "Mais ces 75% sont une moyenne, avec les travailleurs des services logistiques, administratifs, des cuisines, des chauffeurs qui sont vaccinés quasiment à 100% alors que ce taux baisse en-deçà de 60% pour le personnel soignant qui lui est en contact avec les résidents", a souligné la députée libérale Rachel Sobry. "La sensibilisation de ce personnel est un échec qui est en train de reposer des problèmes. Nous devons prendre les choses en main et retaper sur le clou en organisant une vraie campagne de communication ciblée, avec des spécialistes qui viendraient répondre directement aux questions des soignants dans les maisons de repos et les institutions", a-t-elle ajouté. "On parle de sensibilisation à tout va, mais pour les personnes qui travaillent avec les gens les plus vulnérables, on ne fait pas l'effort d'aller leur expliquer scientifiquement l'importance de la vaccination. La Wallonie doit entreprendre une campagne de communication et d'explications ciblée vers ce secteur. Il faut convaincre ces travailleurs de se faire vacciner.", a encore insisté Rachel Sobry, rejointe en ce sens par Christie Morreale. "Après la vaccination dans les maisons de repos, les taux d'hospitalisation et de décès se sont effondrés. La vaccination est efficace", a ainsi rappelé la ministre. (Belga)