Vacciner les 16-17 ans en Belgique ? La question sera abordée par les ministres samedi

Les ministres de la Santé, réunis mercredi en Conférence interministérielle (CIM), n'ont pas pris de décision concernant la vaccination contre le Covid-19 des 16-17 ans. Aucune décision n'a été prise non plus concernant le vaccin Johnson & Johnson. Une nouvelle CIM Santé aura lieu samedi, a-t-on appris à bonne source.



Les ministres ont débattu de la question des voyages à l'étranger, dans la perspective du comité de concertation de vendredi, précise-t-on au cabinet du ministre fédéral Frank Vandenbroucke. La vaccination n'a pas été abordée. "Il n'y a donc pas eu de clash", ajoute-t-on. La Belgique a décidé la semaine dernière de ne plus administrer le vaccin développé par J & J aux personnes de moins de 41 ans, à la suite du décès suspect d'une jeune femme ayant reçu ce vaccin. La CIM Santé devait discuter de la possibilité de poursuivre la vaccination des moins de 41 ans avec ce vaccin, qui ne nécessite qu'une seule dose, mais sur base volontaire. Aucune décision n'a donc été prise. La CIM n'a pas non plus pris de décision concernant la vaccination des 16-17 ans. Mercredi matin, le ministre-président wallon Elio Di Rupo s'est même dit favorable à une vaccination dès 12 ans. Côté flamand, le ministre de la Santé Wouter Beke a également affirmé qu'il souhaitait vacciner les 16-17 ans, de préférence avant le 11 juillet. Le Conseil supérieur de la santé a donné un avis positif sur ce point. Les ministres se réuniront à nouveau samedi.