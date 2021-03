Vacciner les enseignants en priorité, la ministre Caroline Désir insiste: "Ils doivent être prioritaires, ils sont au front depuis septembre"

La ministre de l'éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles était l'invitée de la matinale sur Bel RTL. Caroline Désir (PS) a répondu aux propos du ministre fédéral de la Santé. Hier, Frank Vandenbroucke exprimait une fin de non-recevoir à la demande de vacciner en priorité les enseignants. Pour Caroline Désir, la vaccination des enseignants reste une priorité. La ministre répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

Frank Vandenbroucke disait hier que le problème de contamination dans les écoles venait des élèves, et pas des enseignants. Vous allez revenir à la charge ?

On ne peut pas dire "C'est les élèves, ou c'est les enseignants". Il y a des contaminations dans les écoles, il y en a aussi entre adultes. Un argument, c'est que le variant britannique est plus contagieux : les enseignants risquent donc plus de se contaminer entre eux. Et puis, il n'y a pas beaucoup de métiers où on se retrouve tous les jours face à des classes de 25 élèves. Donc ils doivent être prioritaires, ils sont au front depuis septembre, et ne comprennent pas que ce ne soit pas le cas.

Ils pourraient partir en grève ?

Oui, je pense que tous ces débats sur la dangerosité potentielle de l'école les a inquiétés. Nous, on doit continuer à maintenir nos activités scolaires jusqu'à la fin de l'année. Il faut vraiment ramener de la sérénité là-dessus, parce qu'ils sont inquiets, il faut les protéger.