Van Quickenborne: "Nous ferons revenir Olivier Vandecasteele d'Iran"

"Notre pays réussira à faire revenir Olivier Vandecasteele d'Iran", a fait savoir dimanche le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

"Nous ferons tout pour récupérer l'homme, dans le respect des principes de l'État de droit, et nous réussirons. C'est ma ferme volonté et celle de tous mes collègues du gouvernement", a déclaré M. Van Quickenborne dimanche dans De Zevende Dag sur la VRT. Toutefois, le ministre n'a pas voulu fixer un calendrier concret. L'employé de l'ONG a été arrêté en Iran il y a dix mois et est détenu dans des conditions épouvantables depuis lors. En début de semaine, il a été rapporté que M. Vandecasteele a été condamné à 40 ans de prison. Il a également été condamné à une punition physique de 74 coups de fouet. Officiellement, il est accusé d'espionnage. "Cela n'a rien à voir avec l'État de droit", a ajouté M. Van Quickenborne.