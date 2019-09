Vente de Voo : au parlement wallon, le cdH demande la mise en place d'une commission d'enquête

(Belga) Le cdH a demandé, vendredi après-midi, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à la suite des nouveaux rebondissements dans le dossier Enodia (ex-Publifin) et plus singulièrement après l'accord conclu entre Nethys et le fonds d'investissement américain Providence à propos de la cession du télédistributeur Voo.

"Quelles autres décisions sont prises dans le dos des communes? Il faut la clarté la plus totale et la plus rapide dans ce dossier", a affirmé le chef de groupe des humanistes au Parlement de Wallonie, François Desquesnes, en marge du débat sur la déclaration de politique régionale. "Le rôle du parlement, c'est de contrôler. Nous estimons, aujourd'hui, qu'il y a suffisamment d'éléments inquiétants, pour ne pas dire puants, qui nécessitent le dépôt d'une proposition" portant sur la mise en place d'une commission d'enquête, a-t-il ajouté. Vendredi, Le Soir rapportait que Nethys avait signé une offre liante pour la vente de Voo au fonds américain Providence, une opération qui s'est faite à l'insu des administrateurs de sa maison-mère, l'intercommunale liégeoise Enodia (ex-Publifin, détenue par la province et les communes liégeoises). Ce deal serait toutefois soumis à une condition suspensive: la cession, d'ici fin octobre, par les actionnaires wallons et bruxellois du télé-distributeur Brutélé, partenaire de Nethys au sein de Voo, de leurs parts dans Enodia, ajoutait le quotidien. (Belga)