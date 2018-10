Ventes d'armes à l'Arabie saoudite: "une décision immorale du gouvernement wallon"

(Belga) Les associations Amnesty International, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD) et la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) ont regretté lundi la décision de la Région wallonne et de son ministre-président, Willy Borsus, de se limiter à "examiner les futures demandes de licences d'armes avec la plus grande circonspection". "(La Région) préfère privilégier une concertation européenne à la suspension unilatérale des ventes d'armes à l'Arabie saoudite, comme viennent visiblement de le décider d'autres pays européens, dont l'Allemagne", pointent les organisations.

Les organisations exigent de la Wallonie que "des mesures concrètes soient prises pour garantir plus de transparence dans la procédure d'octroi des licences d'exportation d'armes, dont l'opacité permet que des armes wallonnes arrivent dans les mains de pays se rendant responsables de crimes de guerre." Pour rappel, le Traité sur le commerce des armes - signé et ratifié par la Belgique - interdit ce type de transferts. "Monsieur Borsus et le gouvernement wallon disposaient d'une opportunité unique de cesser leur commerce immoral et irresponsable avec l'Arabie saoudite, mais ils ont choisi de ne pas la saisir", écrivent les associations dans un communiqué commun. "Si les États occidentaux s'émeuvent à juste titre de l'assassinat brutal de Jamal Khashoggi, ils oublient un peu vite que de nombreux militants croupissent dans les geôles du pays, subissent des actes de torture, sont persécutés, voire exécutés, pour avoir fait usage de leur liberté d'expression. Ils oublient également que Riyad mène une coalition responsable de crimes de guerre au Yémen et que son implication dans ce conflit serait intenable sans le soutien matériel, politique et technologique qu'ils lui apportent." La semaine dernière, plus de 50.000 personnes ont signé une pétition lancée par Amnesty demandant à la Région wallonne de suspendre ses transferts d'armes à des pays responsables de violations du droit international humanitaire et des droits humains, comme, l'Arabie saoudite.