Verlinden met sur pied une commission d'experts sur la gestion de crise

(Belga) Une commission d'experts sur la gestion de crise a été mise sur pied, a annoncé lundi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. L'ancien gouverneur de la province de Brabant flamand, Lodewijk De Witte, en assurera la présidence.

Cette commission aura pour mission de définir les grandes lignes à suivre en matière de coopération entre les différents services concernés en cas de crise. Ces dernières années, les crises n'ont pas manqué en Belgique: attentats terroristes, pandémie, inondations du mois de juillet, afflux de réfugiés ukrainiens, cyberattaque contre le SPF Intérieur, etc. Ces situations ont mis les services face à de nouveau défis et montré l'importance d'une coopération optimale. Cette commission veillera à cartographier la gestion de crise à tous les niveaux politiques en Belgique, et élaborer un avis avec des recommandations cohérentes et pratiques. Pour y parvenir, un modèle organisationnel proactif et durable sera mis au point pour faire face aux situations d'urgence, indique la ministre. Le président sera assisté par deux responsables de programmes issus de l'administration et des experts du monde académique, des niveaux de pouvoir fédéral et régional, des cinq disciplines des services de secours et des centrales d'urgence 112. (Belga)