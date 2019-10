Vers la désignation d'un trio de "sages" pour faire le ménage chez Nethys

(Belga) Les noms de trois capitaines d'entreprises de premier plan seront proposés vendredi à l'assemblée générale de Nethys pour en devenir les nouveaux administrateurs. Ils auront pour mission de mettre de l'ordre dans la société, et assurer l'éviction du management actuel, rapporte mercredi le site internet du Soir.

Ces trois "sages" sont Jean-Pierre Hansen, ex-patron d'Electrabel, Laurent Levaux, le président du CA d'Aviapartner, société de services aéroportuaires qu'il a dirigée de 2008 à 2016, et Bernard Thiry, l'ancien patron d'Ethias et président de Resa, le gestionnaire de réseau du groupe liégeois Publifin/Enodia dont il devra dès lors démissionner. Selon Le Soir, le trio, contacté directement par le ministre-président wallon Elio Di Rupo et le ministre Willy Borsus, a reçu pour mission de choisir quelques administrateurs supplémentaires pour diriger l'entreprise. Ils devront aussi gérer les licenciements du management, dont celui du controversé administrateur-délégué Stéphane Moreau. (Belga)