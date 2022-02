Vers une aide wallonne pour le prix de l'énergie? Le ministre du Budget n’est pas contre mais il y a un mais

Le ministre wallon du Budget était l’invité de la matinale. Au micro de Fabrice Grosfilley, Adrien Dolimont a évoqué les manières d’aider les Wallons à faire face à l’augmentation des prix de l’énergie. Il estime que les marges de manœuvre sont réduites.

Le ministre du Budget rappelle d’abord que c’est l’Etat fédéral qui a engrangé le plus de recettes liées à cette crise, c’est aussi pour cette raison que celui-ci a pu réagir le plus rapidement possible. Pour Adrien Dolimont, "la Wallonie a moins de marge de manœuvre".

Le ministre wallon de l’Energie, Philippe Henry, va déposer prochainement sur la table du gouvernement des projets. Mais ajoute Adrien Dolimont, "il faut rester à enveloppe fermée, il faut qu’il puisse réfléchir dans ses budgets et là ce sont des choix politiques… Savoir où on met le curseur".

Autrement dit, si Philippe Henry veut faire un cadeau sur l’énergie, il doit faire des économies ailleurs ? "Dans ses politiques, oui", répond le ministre du Budget.