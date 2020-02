Vers une normalisation des niveaux de la Meuse et de la Semois, encore en alerte de crue

(Belga) La Haute Meuse, en province de Namur, et la Basse et Moyenne Semois, en province du Luxembourg, se trouvaient toujours en alerte de crue mercredi matin. La situation devrait toutefois se normaliser dans les prochaines heures, indiquait la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques wallonne (DGO3) sur son site.

En Haute Meuse, "les niveaux d'eau ont augmenté à la suite des pluies qui se sont abattues et des affluents au sud du sillon Sambre et Meuse qui se déversent dans la Meuse", explique Sébastien Gailliez, hydrologue à la Direction des cours d'eau non navigables du Service public de Wallonie. "Il faut le temps que cette eau s'évacue." Du côté de la Semois, le pic de pluie a également été atteint et le haut du fleuve - vers Arlon, Étalle et Tintigny - est stabilisé, repassant en phase de pré-alerte comme le reste de la province du Luxembourg. Seules la Moyenne et Basse Semois, ainsi que la Vierre, sont encore en alerte de crue. Quant à la Lesse, "elle est en cours de régularisation, avec la décrue qui a déjà débuté hier", rassure M. Gailliez. En province de Hainaut, la phase de pré-alerte valait toujours pour la Haute Sambre, l'Eau Blanche, ses affluents et le Viroin mais elle devrait être levée dans la matinée. "Les prévisions météorologiques sont bonnes, on peut donc s'attendre à un retour à la normale dans les prochaines heures", conclut ce dernier. (Belga)