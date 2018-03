Vers une obligation de présence régulière en 3e maternelle avant l'école primaire

(Belga) Un avant-projet de décret a récemment été mis au point en Fédération Wallonie-Bruxelles, visant à rendre quasi obligatoire une fréquentation assidue de la troisième maternelle avant que l'enfant ne puisse être inscrit, en âge normal, dans une classe de première primaire. L'information figure jeudi dans les pages du Soir.

Le texte, sur lequel un groupe de travail composé en marge du Pacte d'excellence a travaillé, stipule: "Pour être admis dans une école de l'enseignement primaire ordinaire, l'élève qui n'atteindra pas l'âge de 7 ans avant le 1 er janvier de l'année scolaire en cours doit avoir été inscrit, au cours de l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement maternel ordinaire et avoir été présent au moins 80 % du total des demi-jours de l'année scolaire précédente." Les signataires du texte estiment qu'"à terme, il faut abaisser l'âge de l'obligation scolaire de six ans à trois ans", mais cette norme reste une compétence fédérale. La mesure, qui devrait être appliquée dès septembre 2019, se veut "préventive", dans le sens d'une sensibilisation des parents, et d'un "signalement" à l'école primaire d'une fréquentation insuffisante de la maternelle par un potentiel élève, soulignent-ils. Elle doit être prochainement discutée en gouvernement. (Belga)