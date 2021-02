Vers une réouverture des terrasses en avril? La ministre Karine Lalieux tente l'optimisme

Karine Lalieux, ministre des pensions, de l’intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté était l’invitée politique de Fabrice Grosfilley à 7h50. Elle a évoqué la possible réouverture des terrasses en avril prochain et précisé que, à côté d’autres pays, la Belgique ne connait pas de troisième vague. "On ne donne jamais de date, mais le souffle va être repris", affirme la ministre. "Le mois d'avril, c'est aussi les beaux jours, le virus sera moins actif et on aura plus de libertés en extérieur."

"Ça veut dire qu'au mois d'avril, on peut imaginer rouvrir les terrasses de café ?", demande le journaliste Fabrice Grosfilley. Et la ministre de répondre : "Je ne vais pas vous dire ce qu'on pourra faire ou pas, mais j'espère que les terrasses pourront rouvrir. Je ne vous donnerai pas de date, et personne ne le fera. Mais regardez comme les efforts payent : d'autres pays européens sont dans une troisième vague. Nous n'avons pas de troisième vague, et nous gérons bien la crise. Et pour ça, nous remercions nos citoyens."