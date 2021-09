Vers une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées? "On est prêt mais il n'y a pas d'urgence"

Une importante réunion de la conférence interministérielle des Ministres de la Santé se tient ce matin dans notre pays. L'administration d'une troisième dose pour les seniors va-t-elle être confirmée à l'issue de cette réunion ? Pas si vite. "Il n'y a pas d'urgence", selon la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

On le sait, le Conseil supérieur de la Santé a donné son feu vert pour l'administration d'une troisième dose de vaccin à tous les résidents de maisons de repos et à toutes les personnes de plus de 85 ans. Ce sont à présent aux Politiques de trancher. Ce mercredi matin, nos différents ministres de la Santé se réunissent pour notamment discuter de cette question.

Alors qu'on pensait que les troisièmes doses, ce serait pour bientôt. La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, temporise et donne déjà quelques précisions. "On va l’envisager dans les maisons de repos, c’est sur la table. On est prêt que ce soit en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles. Même s’il n’y a pas d’urgence, au sens où il n’y a pas de foyer infectieux, il n’y a pas d’augmentation de la contamination. Mais on est prêt à augmenter l’immunité avec une troisième dose pour les personnes les plus fragiles", a-t-elle répondu.

85 ans, déjà trop tard?

Il est actuellement question de vacciner une troisième fois les personnes âgées de plus 85 ans. "Un groupe du Conseil supérieur de la Santé a proposé qu’on commence la vaccination pour les personnes les plus âgées. On va vérifier quelles sont les données, notamment européennes", dit-elle.

Mais pour certains virologues, 85 ans, c'est trop tard. Il faudrait plutôt descendre à 75 ans, voire 65 ans. Même si la ministre ne se prononce pas sur l'âge, elle informe que ce point sera discuté avec les différents ministres lors de la réunion. "On sent que dans certains pays c’est ce qu’ils ont fait. Il faut travailler sur la longueur, sur les prochains mois à venir et se préparer pour les personnes les plus âgées. Mais on va vérifier les modalités et la temporalité, pour le moment il n’y a pas d’urgence."

Plusieurs pistes pour l'administration

Quant à la façon dont cette troisième dose sera injectée, plusieurs pistes existent. "Il existe toujours 16 centres de vaccination en Wallonie, plus des centres itinérants. Si on doit généraliser une troisième dose pour un public plus important, on généralisera aussi pour que des gens aient accès rapidement aux centres de vaccination. Les médecins généralistes peuvent monter en puissance mais la logistique reste compliquée pour eux."

L'injection de cette troisième dose pourrait donc principalement se faire dans les centres de vaccination. Et ce, même si, pour les personnes immunodéprimée, cela se fait à l'hôpital.