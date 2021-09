Vers une vaccination obligatoire en Belgique? "C'est juridiquement impossible", selon Jean-Marc Nollet

Invité de Pascal Vrebos ce dimanche, Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo, est notamment revenu sur la vaccination obligatoire. Selon lui, elle est impossible à mettre en place.

Le Premier ministre Alexander De Croo estime que la vaccination obligatoire est un débat théorique. "Comment vous allez faire dans la pratique? Vous allez installer des points de contrôle dans la rue? Et quoi, si les gens refusent de se vacciner, vous allez les mettre en taule?", a-t-il déclaré dans une interview au journal Le Soir dans son édition de samedi. Invité de Pascal Vrebos ce dimanche, Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo, a lui aussi donné son avis sur cette vaccination obligatoire. "C'est très simple parce que dans l'état actuel des choses, c'est juridiquement impossible", explique-t-il.

Une situation stabilisée

Pourquoi ? Car "les quatre vaccins qui sont utilisés actuellement en Belgique ont une autorisation temporaire, ce qui veut dire qu'elle n'est pas encore en mesure d'être obligatoire". Le co-président d'Ecolo continue: "et par ailleurs, l'OMS demande que la situation soit davantage stabilisée. Avec les variants, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça, et est-ce que le vaccin pourra encore résister demain, après-demain ou dans un an ? C'est pour ça que pour l'instant en tout cas, la question ne se pose pas. Mais nous l'analysons".

Alexander de Croo est par contre en faveur d'une vaccination obligatoire pour l'administration, comme l'est Ecolo pour le secteur des soins de santé. Mais alors, pourquoi cela n'est-il pas encore le cas actuellement ? "Les concertations sont nécessaires. Ce n'est pas parce que le politique donne une orientation qu'il ne doit pas écouter sur les modalités avec les secteurs. C'est tout de même normal que les secteurs soient impliqués. La politique donne des orientations mais ne décide pas de manière totalitaire, nous ne sommes pas dans un régime communiste."