Ville de Bruxelles: le port du masque reste obligatoire rue Neuve et sur les marchés

(Belga) Le port du masque ne sera plus obligatoire à partir de mercredi en Région bruxelloise à l'exception de lieux fort fréquentés définis par les communes de la capitale. A la Ville de Bruxelles, ce sera ainsi le cas à la rue Neuve, artère commerçante la plus fréquentée du pays, et sur les marchés publics, a indiqué mardi l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI).

Pour les marchés, il s'agira plus précisément des marchés Anneessens, le mardi matin; aux puces du Jeu de Balle, chaque jour du lundi au dimanche; de la place Sainte-Catherine, chaque mercredi; de la chaussée d'Anvers, le mercredi matin; le marché d'art et d'artisanat, place Agora, du vendredi au dimanche; le marché de Wand, chaque vendredi après-midi; celui des Antiquités du Sablon, le samedi et dimanche; le marché Objectif Zéro Déchet, place Sainte-Catherine, le samedi; les marchés Peter Benoît, le vendredi; Bockstael, le samedi matin; Square Marguerite. le mercredi après-midi. Le bourgmestre Philippe Close a quant à lui fait appel à la "responsabilité individuelle" des personnes qui se déplacent à pied dans les rues de la Ville. "Nous invitons toutes les personnes à toujours avoir un masque avec soi. En cas de forte fréquentation, il sera plus sûr de porter son masque si les distances entre les personnes ne peuvent pas être respectées", a-t-il indiqué. (Belga)