Ville de Bruxelles - Signes convictionnels à Francisco Ferrer: le collège "manque de cohérence", selon le MR

Le MR a déploré lundi en fin de soirée, au détour d'une question d'actualité posée au bourgmestre de la Ville de Bruxelles, le "manque de cohérence" du collège échevinal dans le dossier du port de signes convictionnels à l'Institut Francisco Ferrer.

Pouvoir organisateur de cette haute école, le collège des bourgmestre et échevins n'est pas allé en appel du jugement du tribunal de Première instance de Bruxelles qui a estimé, le 24 novembre dernier, le règlement scolaire discriminatoire sur son volet interdisant le port de signes convictionnels. Pour le tribunal, cette interdiction devait être prévue par un décret et non par le simple règlement d'ordre intérieur de l'école. Depuis le dépassement du délai d'appel, des professeurs se mobilisent pour introduire un recours en tierce opposition. La Haute Ecole Libre de Bruxelles, qui offre une formation en codiplomation avec l'institut Francisco Ferrer, et le Centre d'action laïque (CAL) ont franchi ce pas. Le Collège de la Ville de Bruxelles a laissé passer le délai pour aller en appel, a confirmé lundi Philippe Close disant que la Ville attendait à présent attendre les suites des actions en tierce opposition et appliquer, dans l'intervalle, le jugement du tribunal de Première instance. Pour la conseillère communale Céline Vivier (MR) cette attitude s'inscrit "en opposition complète avec la longue et forte tradition de neutralité et de respect de celle-ci dans l'enseignement de la Ville de Bruxelles. Et pourtant, le bourgmestre prétend continuer à défendre la neutralité, mais il laisse donc dans les faits aux autres le soin de le faire...", a-t-elle déploré. "Nous y voyons une brèche inquiétante dans nos valeurs, qui n'est pas sans rappeler l'inaction incompréhensible du gouvernement Régional Bruxellois dans l'affaire bien connue de la STIB", a-t-elle encore regretté, à l'issue de la réunion du conseil communal.