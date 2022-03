Ville de Bruxelles: un projet de budget dans les prochains jours, selon Ph. Close

(Belga) Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles entend s'accorder sur un projet de budget pour l'année en cours cette semaine ou au plus tard durant la suivante, a affirmé lundi le bourgmestre Philippe Close (PS) devant le conseil communal. L'opposition s'est plainte de la présentation avec un tel retard d'un projet de budget 2022.

Les échanges à ce propos sont intervenus à l'occasion de l'adoption de douzièmes provisoires destinés notamment à permettre la poursuite du paiement des salaires des gardiens de la paix dépendant de l'asbl BRAVVO, dans l'attente de l'adoption d'un budget pour l'année en cours. . "Nous devenons progressivement une des dernières communes bruxelloises à ne pas disposer de budget", a fait observer le chef du groupe MR, David Weytsman, se demandant que celui-ci serait présenté. "La situation financière dramatique de la Région menace de contaminer la Ville de Bruxelles. On n'a jamais vu celle-ci demander un report aussi long pour déposer un budget", a renchéri Mathias Vanden Borre (N-VA). "Le groupe Les Engagés/Cd&V est très conscient des difficultés budgétaires qui s'annoncent et pour lesquelles il avait mis en garde la majorité déjà lors du vote du budget 2021. Il invite la majorité à présenter son budget dans les plus brefs délais", a pour sa part affirmé Didier Wauters. Le bourgmestre Philippe Close leur a brièvement répondu que le collège espérait adopter son projet de budget "cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine". Le débat budgétaire au conseil devrait avoir lieu lors de la prochaine séance, la dernière avant les vacances de Pâques. (Belga)