Villes et communes font aujourd'hui "Place aux enfants"

Des dizaines de lieux, d'organisation, de professionnels vont faire "Place aux Enfants" samedi. Dans plus de 200 communes, au total près de 15.000 jeunes issus des provinces wallonnes et de Bruxelles participeront à cette opération annuelle, axée cette année sur les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

Traditionnellement, durant cette journée, le "monde des adultes" s'ouvre aux enfants de 8 à 12 ans par le biais de visites en entreprise, de rencontres avec des acteurs de leur commune et des ateliers créatifs axés sur la thématique de l'édition 2018, à savoir le respect et la sauvegarde des libertés. Encadrés par quelque 5.000 accompagnateurs, les jeunes vont échanger et se questionner sur la démocratie, de façon ludique et pédagogique. A Bruxelles, certains auront notamment l'occasion de visiter la Chambre des Représentants, le Sénat, le Parlementarium et la Maison de l'histoire européenne. La journée est entièrement gratuite mais l'inscription était obligatoire.