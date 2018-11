Vingt-six personnes décédées en 2018 dans la rue à Liège

(Belga) En 2018, vingt-six personnes sont décédées des suites de leurs conditions de vie précaires, a indiqué lundi Julie Fernandez Fernandez, échevine de l'Etat civil à Liège, à l'occasion d'une cérémonie d'hommage aux personnes décédées des suites de leur vie à la rue.

Ces personnes, SDF (Sans domicile fixe), ne sont pas forcément mortes en rue mais le plus souvent à cause de la rue. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 47 ans. "Un chiffre qui est plus élevé que les années précédentes. Ce qui peut s'expliquer par des prises en charge plus efficientes", a souligné l'échevine. "Pour beaucoup de ces personnes, elles ont passé leurs derniers moments dans une structure d'accueil ou une structure hospitalière. Elles sont mortes de la précarité, de la rudesse de leurs conditions de vie", a-t-elle ajouté. Cette cérémonie fut coordonnée par les éducateurs de rue du Relais social du Pays de Liège. Des lectures ont été réalisées par diverses personnes, dont certaines ayant bien connu l'un ou l'autre des disparus. Vingt-six roses ont ensuite été déposées dans un vase pour chacune de ces personnes. Des volontaires et usagers ont par ailleurs tricoté une longue écharpe sur laquelle ont été cousus les noms des disparus. A Liège, difficile d'estimer le nombre de personnes à la rue sachant qu'elles peuvent voyager d'une ville à l'autre. D'autres se cachent également. (Belga)