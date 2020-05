Violences contre des policiers à Anderlecht - "Des violences inacceptables à l'égard des policiers"

(Belga) "Les agressions commises à l'égard des agents de police sont inacceptables", réagit samedi sur Twitter Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois, à la vidéo partagée notamment par le syndicat libéral de la police, où on aperçoit des policiers en intervention, chaussée de Mons à Anderlecht, recevoir des coups de la part de riverains.

"Je condamne toute forme de violence et toute atteinte aux forces de l'ordre. J'adresse mon total soutien aux policiers agressés dans l'exercice de leurs fonctions". Les commerçants situés chaussée de Mons et dans les environs, se sont plaints à la police et auprès des autorités communales du nombre croissant de vols à l'étalage. Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) a donc donné instruction à la police, il y a quelques jours, d'envisager des contrôles plus sévères afin d'identifier les voleurs. De son côté, le président de DéFI, François De Smet, rappelle sur Twitter également qu'"En novembre dernier déjà nous interpellions le ministre de l'intérieur sur les violences commises à l'encontre des policiers. Toute violence est intolérable, d'où qu'elle vienne. Et les policiers méritent respect et protection". (Belga)