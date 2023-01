Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Annelies Verlinden plaide pour un commissaire national aux drogues

(Belga) La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) demande la nomination d'un commissaire national aux drogues afin de coordonner les mesures à prendre entre les différents niveaux de pouvoir, a-t-elle indiqué jeudi à la Chambre.

Deux jours après la mort par balle d'une jeune fille de 11 ans dans le district anversois de Merksem, vraisemblablement à la suite d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue, le débat est revenu en séance plénière. Annelies Verlinden a rappelé qu'une nouvelle concertation était prévue le 17 février prochain avec le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever, mais aussi des représentants du gouvernement néerlandais et le bourgmestre de Rotterdam, l'autorité portuaire et les compagnies maritimes. Elle a aussi demandé la nomination d'un commissaire aux drogues. Dans sa réponse, le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de convoquer un Conseil national de Sécurité ni de déployer l'armée à Anvers, comme l'ont demandé ces derniers jours le N-VA, le Vlaams Belang et le MR. "Les déclarations dures ne sont pas la solution", a-t-il déclaré. "La solution réside dans la collaboration, l'expertise pour aller à la racine du problème." Le Premier ministre a pointé la responsabilité des consommateurs de drogue. "Oui, cette consommation a la couleur du sang", a-t-il lancé. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a de son côté indiqué qu'au moins cinq scanners supplémentaires seront placés sur les quais pour contrôler les conteneurs. Ceux-ci devraient être opérationnels d'ici mi-2024, avec le personnel nécessaire. Philippe Pivin (MR) a estimé que ce déploiement était trop lent. Le PS, par la voix de Khalil Aouasti, a de son côté suggéré la création d'un "fonds CrimOrg (pour criminalité organisée)". (Belga)