Violences sexuelles : Demir veut des assistants de justice flamands dans les centres

A la veille de la journée européenne pour les victimes, la ministre flamande de l'Egalité des Chances Zuhal Demir (N-VA) dit vendredi vouloir des assistants de justice flamands dans les centres fédéraux de prise en charge de victimes de violences sexuelles (CPVS). Elle appelle la ministre fédérale Nathalie Muylle (CD&V) à conclure un accord en ce sens.

Depuis 2017, la Belgique dispose de trois centres fédéraux de prise en charge des violences sexuelles, à Bruxelles, Liège et Gand. Ces centres, intégrés dans des hôpitaux, offrent l'ensemble des services dont les victimes ont besoin. Elles peuvent peuvent s'y rendre pour des examens médicaux et médico-légaux, pour le traitement des traumatismes mais aussi pour des conseils et l'assistance de la police. Outre le personnel médical et psychologique, ces centres collaborent avec le magistrat de référence du parquet pour les violences sexuelles. Zuhal Demir estime qu'il existe encore des lacunes et qu'elle pourrait les combler depuis la Flandre. "Les victimes n'ont pas seulement besoin d'une aide médicale, médico-légale, psychologique et policière, mais aussi d'une aide juridique. Et la Flandre veut bien assumer cette tâche", selon la ministre nationaliste. "Selon l'évaluation de la première année du projet pilote, il est apparu que les victimes se sentaient trop peu informées sur les procédures juridiques."