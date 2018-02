Violent incendie d'une habitation durant la nuit à Mouscron

(Belga) Une habitation a été détruite dimanche matin par un incendie à Mouscron. Le couple habitant la demeure a réussi à sortir du brasier.

A 3h30 cette nuit, les services de secours de Mouscron ont reçu de nombreux appels téléphoniques, venant de France et de Belgique, pour signaler l'incendie d'une habitation. Le feu était visible à plusieurs kilomètres. L'incendie s'est déclaré dans une maison de la rue d'Izegem à Mouscron. Cette maison était occupée par un couple de sexagénaires qui a réussi à échapper aux flammes. Leur chien, toutefois, a péri dans l'incendie. Venant d'Estaimpuis et de Mouscron, trois autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, un camion d'appui logistique et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Une vingtaine de pompiers sont intervenus. Les services de secours étaient toujours sur les lieux vers 6h30. On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie qui a entièrement détruit l'habitation. (Belga)