Violente collision entre deux véhicules à Comines

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit samedi matin à Comines entre une voiture et un camion. Le chauffeur de la voiture a dû être désincarcéré.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 05h40 du matin, qu'un accident de la route s'était produit le long du boulevard Industriel à Comines-Warneton. Une voiture qui roulait sur cette voie rapide a violemment percuté un camion qui sortait de sa bande de stationnement. Sous la violence du choc, le camion a été projeté à une dizaine de mètres. Coincé dans les tôles de sa voiture, le conducteur a dû être désincarcéré. "Ce sont les pompiers de Comines et de Wervik qui sont intervenus. La victime a été prise en charge par une ambulance de Wervik, plus proche du lieu de l'accident, et hospitalisée en Flandre. On ignore son état de santé", explique-t-on au dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde. (Belga)