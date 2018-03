Visite d'Etat au Canada - Le couple royal est arrivé à Ottawa, première étape de la visite d'Etat au Canada

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde ont atterri dimanche au Canada après un vol de près de huit heures. La première étape de la visite d'Etat au Canada est la capitale Ottawa.

Le couple royal est accompagné d'une délégation de quelque 200 personnes comprenant des chefs d'entreprises, des responsables du monde académique et des journalistes. Au niveau politique, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, le secrétaire d'État au Commerce extérieur, Pieter De Crem, et les cinq ministres-présidents des entités fédérées sont également du voyage. Après Ottawa, la visite d'État, qui se déroulera du 11 au 17 mars, passera par Montréal et par Toronto. Elle sera axée autour de trois thèmes: la mémoire de la Première Guerre mondiale, les relations économiques et les échanges académiques. Les échanges commerciaux sont importants entre la Belgique et le Canada. Ils ont approché l'an dernier les 6 milliards d'euros. Le commerce de diamant notamment occupe une place prépondérante, plus de la moitié des diamants bruts au Canada provenant d'Anvers. Ce déplacement officiel du Roi des Belges et de la reine Mathilde intervient 41 ans après la visite effectuée par le roi Baudouin au Canada, où il avait rencontré à l'époque Pierre Trudeau, Premier ministre, père de l'actuel chef de gouvernement, Justin Trudeau. Philippe, lui, s'est déjà déplacé à plusieurs reprises au Canada lorsqu'il était prince, la dernière fois en 2008 pour une mission économique. (Belga)