Visite d'Etat en Corée du Sud - Des artistes bruxellois exposent leur vision de la ville de demain à Séoul

(Belga) Le musée SongEun ArtSpace à Séoul accueille, jusqu'au 8 juin 2019, une exposition qui invite les visiteurs à s'interroger, au travers du travail d'artistes bruxellois et séoulites, sur ce qu'est une ville intelligente attractive à une époque d'effervescence technologique. La manifestation, intitulée "Brussels in SongEun: Imagining Cities Beyond Technology 2.0" a été inaugurée lundi soir par les ministres-présidents bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudi Vervoort et Rudy Demotte, en marge de la visite d'Etat du roi Philippe et de la reine Mathilde en Corée du Sud.

"Qu'est-ce qui constitue une ville intelligente en temps de révolution technologique", voilà le point de départ de cette exposition qui vise à stimuler la réflexion sur le futur de nos villes. Au total, sept artistes visuels bruxellois et quatre séoulites se sont penchés sur cette question, alors que les défis globaux auxquels doivent répondre les centres urbains sont toujours plus nombreux entre développement social, écologique, économique et de mobilité. L'exposition a été imaginée par la fondation bruxelloise Gluon - consacrée à l'art, la science et la technologie - en collaboration avec le SongEun ArtSpace et est soutenue par les autorités belges. La Fédération Wallonie-Bruxelles a ainsi injecté 20.000 euros dans le projet tandis que la Région bruxelloise apporte une contribution de 85.000 euros. Après Séoul, l'exposition s'installera à Bruxelles, précisément au lab à Bozar. "Les artistes sont probablement les personnes les plus qualifiées pour exprimer le côté humain des villes intelligentes et nous donnent une idée de la capacité qu'ont les technologies numériques à améliorer le bien-être des citoyens dans les espaces urbains. Je suis donc très heureux que cette visite d'Etat commence par l'inauguration de cette exposition", a déclaré le ministre-président francophone, Rudy Demotte lors de son discours à l'occasion du vernissage de l'exposition. (Belga)