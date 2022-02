Visite du président namibien au port d'Anvers

(Belga) Le président namibien Hage Geingob a visité mercredi le port d'Anvers en compagnie du premier ministre Alexander De Croo et du ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten. Le président a visité la station de ravitaillement en hydrogène de la Compagnie Maritime Belge (CMB) et l'Hydrocat 48, un nouveau navire fonctionnant à l'hydrogène.

Le président Geingob est en Belgique dans le cadre d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union Africaine. La Belgique et la Namibie ont signé un mémorandum sur l'hydrogène lors de la COP26 qui s'est déroulée fin 2021 à Glasgow. La grande capacité en énergie solaire et éolienne du pays africain pourrait en faire l'un des pionniers de la production d'hydrogène vert. Ce mémorandum permettra de faciliter la coopération entre la Belgique et la Namibie pour mettre en place des infrastructures de production et de transport de l'hydrogène. Les délégations belge et namibienne sont montées à bord de l'Hydrocat 48, un navire à hydrogène qui servira au transfert d'équipage dans le cadre des opérations d'entretien des parcs éoliens offshores. Avec le navire de passagers Hydroville, il s'agit du deuxième projet de navire à hydrogène de la CMB. Mercredi après-midi, le président namibien visitera le quartier diamantaire d'Anvers. Des discussions sur les relations commerciales entre la Namibie et la Belgique auront lieu au Diamond Office de l'association du secteur Antwerp World Diamond Centre (AWDC).