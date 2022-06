Visite royale en RDC - Coopération belge: 16 millions d'euros pour la mise à l'emploi en RDC

(Belga) La ministre de la Coopération au Développement Meryame Kitir a signé jeudi à Kinshasa, dans le cadre de la visite royale en République démocratique du Congo, un accord de coopération avec le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pour renforcer la mise à l'emploi locale. Un budget de 16 millions d'euros y est lié.

Avec ce soutien belge, la RDC s'engage à améliorer son système de protection sociale en renforçant la concertation entre employeurs et employés. Des mesures de formation et la création d'un véritable service de placement à l'emploi doivent aider à la création de 12.000 emplois de qualité. Cette initiative aura aussi des volets au Rwanda et en Ouganda. (Belga)