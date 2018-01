Visites domiciliaires - Le conseil communal de Forest vote une motion contre les visites domiciliaires

(Belga) Le conseil communal de Forest a voté mardi une motion contre le projet de loi du gouvernement fédéral autorisant les visites domiciliaires en vue d'arrêter une personne en séjour illégal en Belgique, affirme Ecolo dans un communiqué diffusé dans la soirée. La motion a été votée à 32 voix pour et une abstention par le conseil communal, a indiqué le bourgmestre de Forest Marc-Jean Ghyssels (PS) sur Twitter.

Tout comme le conseil communal de Liège plus tôt mardi, le conseil communal de Forest demande au gouvernement fédéral de "reconsidérer sa position au regard des différents avis émis jusqu'à présent par le Conseil d'Etat, l'ordre des avocats, l'association syndicale de la magistrature et les différentes associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l'Homme, Ciré...)". "Nous nous réjouissons que ce texte ait été adopté. A l'heure où des dizaines de milliers de citoyens belges font le travail de l'État en hébergeant bénévolement des migrants en transit, de plus en plus de voix s'élèvent - de tout bord et même des bancs parlementaires MR - nous espérons que cette vague d'indignations et de résistance mette un terme à ce projet liberticide qui n'a pour seul but que d'attiser la peur et d'effrayer les citoyens solidaires qui viennent en aide aux migrants", selon le groupe Ecolo de Forest. Le conseil communal de Forest est composé d'élus du PS, d'Ecolo et de Défi. Le MR et le cdH sont dans l'opposition. Une motion similaire a été votée mardi à Liège. Toutes les formations représentées au conseil communal liégeois - dont le MR, siégeant au gouvernement fédéral - invitaient le gouvernement fédéral à revoir sa copie. (Belga)