Vitesse réduite sur les autoroutes néerlandaises: la Wallonie pas favorable à la mesure

(Belga) Le gouvernement néerlandais vient de donner son feu vert à une réduction, à 100 km/h, de la vitesse maximale sur les autoroutes d'outre-Moerdijk. La mesure ne séduit pas la Wallonie. "Je ne suis pas favorable à la généralisation du 100 km/h sur nos autoroutes", a ainsi affirmé la ministre régionale en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR), en marge de la séance plénière du parlement wallon.

"Il faut tenir compte des temps réels de parcours et des particularités de notre réseau routier", a précisé la ministre en rappelant que la Région souhaite arriver à ce qu'il n'y ait pas plus de 100 morts par an sur ses routes à l'horizon 2030. Pour ce faire, la signalisation routière sera améliorée et les contrôles seront renforcés tandis que les états généraux de la sécurité routière seront avancés à 2020, a ajouté Valérie De Bue. Au terme de vives discussions, le gouvernement néerlandais a décidé mardi de fixer à 100 km/h au maximum la vitesse sur les autoroutes du pays, la vitesse maximale actuelle - 130 km/h - n'étant plus autorisée que de 19h00 à 6heures du matin. (Belga)