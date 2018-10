Vivez les élections 2018 au plus près de votre commune: voici notre dispositif pour vous informer

Toute la rédaction d'RTLinfo sera mobilisée ce dimanche pour vous faire vivre en direct ces élections, au plus près de votre commune. Un dispositif exceptionnel de plus de 150 personnes qui vous informeront toute la journée en radio, en télé, sur internet, et via notre application mobile.

Une répétition a eu lieu pour se préparer à tous les scénarios possibles de ces élections. Et si la technologie permet de mieux visualiser et de mieux comprendre les résultats, les traditionnelles fiches restent toujours très efficaces pour se préparer à l’événement.

"Il y aura beaucoup de candidats et beaucoup de bourgmestres avec des journalistes un peu partout. On a besoin de ses fiches, sinon on ne s’en sort pas", confie Pascal Vrebos.

Le marathon télévisuel débute demain à 11h avec Christophe Deborsu. 17 équipes de la rédaction seront également déployée en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre pour vous présenter les enjeux politiques.

Dès 16h, Caroline Fontenoy et Pascal Vrebos vous donneront les premiers résultats.

Tout au long de la soirée, journalistes et spécialistes feront réagir les principaux candidats et analyseront les possibles coalitions.

Une nouveauté: l’application rtlinfo sur votre smartphone vous permet d’être au plus proche de votre commune.

"Si vous avez déjà téléchargé l’application RTLinfo, il suffit de la mettre à jour et d’encoder le code postal de votre commune pour recevoir des résultats tout au long de la soirée", explique Caroline Fontenoy.

Au total, plus de 150 personnes seront mobilisées pour vous informer.