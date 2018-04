Voici comment Willy Borsus compte remettre des bénéficiaires du CPAS au travail

Le ministre-président wallon Willy Borsus indique, dans un entretien publié ce vendredi dans les pages de la Dernière Heure, que son gouvernement "compte se fixer des objectifs pour les CPAS", en matière de bénéficiaires d'un revenu d'intégration à rediriger vers le marché du travail. Selon la DH, il s'agira de fixer un pourcentage de bénéficiaires qui devront recevoir un travail.



"On prépare des conventions entre les bénéficiaires d'un revenu d'intégration et le Forem, avec un volet formation donc. Pour remettre ces personnes à l'emploi, et ensuite les intégrer durablement au marché du travail", indique Willy Borsus. "Dans les CPAS, il y a déjà les contrats article 60 (secteur public) et article 61 (secteur privé) qui mettent les gens au travail. Ce sont des personnes qui, au lieu de bénéficier d'un revenu d'intégration, se voient proposer un travail. On compte se fixer des objectifs pour les CPAS. Dans certains, il y a moins d'1 % des bénéficiaires qui sont engagés dans ce type de contrats, dans d'autres, c'est 30 %."



Dans la même démarche, "le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Jeholet (MR), proposera prochainement un incitant, sous forme de prime, pour s'engager dans les métiers en pénurie", indique Willy Borsus. "Le montant de la prime doit encore être fixé".