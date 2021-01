Voici l'aide prévue par Pierre-Yves Jeholet pour les élèves qui n'ont pas d'ordinateur: 75€ de prime et 10 millions € pour les écoles

Pierre-Yves Jeholet (MR) était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a notamment été interrogé sur son plan pour aider les élèves à disposer des outils informatiques nécessaires au suivi des cours.

Pascal Vrebos: Cette crise (ndlr: du coronavirus) a montré l'urgence du numérique avec les cours à distance, etc. Vous avez lancé un plan. Concrètement, pour les parents d'élèves qui n'ont pas d'ordinateur et qui veulent acheter ou louer un ordinateur, concrètement ça va leur coûter combien?

Pierre-Yves Jeholet: C'est vrai qu'on a accéléré la stratégie numérique. C'était vraiment un besoin. La tablette, l'ordinateur ne va jamais remplacer le professeur. Ça reste un outil pédagogique. Nous avons deux volets. Nous voulons fournir aux écoles… Nous avons attribué 10 millions d'euros aux écoles pour qu'elles puissent avoir un stock d'ordinateur et de tablettes, avec une convention de mise à disposition gratuite. Et puis il y a un deuxième volet. C'est en quelque sorte une prime de 75 euros si les parents souhaitent acquérir l'ordinateur. Et pour les parents qui souhaitent louer, c'est en 3 ans ou en 4 ans, c'est 25 euros par année pour 3 ans.

Pascal Vrebos: Et ils peuvent acheter ce qu'ils veulent où ils veulent?

Pierre-Yves Jeholet: Il y aura une plateforme fournie par le fournisseur ou par les écoles. Les parents vont vraiment être informés de cela. En fait, c'est une réduction de 75 euros par tablette ou par ordinateur.

Pascal Vrebos: Pour tout le monde? Même ceux qui n'en ont pas besoin?

Pierre-Yves Jeholet: Non. C'est pour les élèves à partir du deuxième degré en secondaire. Ça veut dire à partir de la troisième année du secondaire. Donc c'est un élément important, parce que ce sont les élèves qui sont en hybridation aujourd'hui. Pour les parents et les écoles, www.mes-outils-numeriques.cfwb.be c'est un site remarquablement fait et ils auront l'ensemble des informations.