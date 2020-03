Voici le bilan de l'épidémie de coronavirus dans le monde

(Belga) Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait dimanche à 87.565, dont 2.990 décès, dans 64 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 12H00 (HB).

Au total, 1.646 nouvelles contaminations ont été recensées depuis le décompte réalisé samedi à 18h00. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée en décembre, comptait 79.824 cas, dont 2.870 décès. Cinq-cent-septante-trois nouvelles contaminations et 35 nouveaux décès y ont été annoncés entre samedi 18H00 et dimanche 12H00. Ailleurs dans le monde, 7.741 cas étaient recensés dimanche à 12h00, dont 120 décès et 1.073 nouveaux cas. Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (3.736 cas dont 586 nouveaux, 18 décès) l'Italie (1.128 cas, 29 décès) l'Iran (978 cas dont 385 nouveaux, 54 décès) et le Japon (239 cas dont 9 nouveaux, 11 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess amarré au large de Yokohama. En Europe, avec 100 cas, la France est le deuxième foyer après l'Italie et devant l'Allemagne, qui en rapporte 74. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). (Belga)