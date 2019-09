Di Rupo, ministre-président wallon, Jeholet à la Fédération Wallonie Bruxelles: voici le casting complet des nouveaux gouvernements "arc-en-ciel"

La Région wallonne et la Fédération Wallonie Bruxelles ont des nouveaux gouvernements. Les militants PS MR et Ecolo ont approuvé la participation de leur parti aux nouvelles majorités et le casting arc-en-ciel a ensuite été dévoilé.





GOUVERNEMENT WALLON

Dans les rangs du PS



Le PS a annoncé officiellement, jeudi, qu'il proposera au Parlement de Wallonie le nom de son actuel président Elio Di Rupo comme futur ministre-président wallon.





Christie Morreale (PS) occupera la Vice-présidence de l'exécutif. Elle sera chargée de l'Emploi, de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des chances.





Pierre-Yves Dermagne (PS) prêtera quant à lui serment en tant que ministre Pouvoirs locaux et du Logement.







Dans les rangs du MR



Le ministre-président sortant, Willy Borsus (MR) sera Vice-président, et ministre en charge de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, et de l'Agriculture.





Jean-Luc Crucke (MR), sera proposé comme ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives.





Valérie De Bue (MR) , deviendra la ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.







Dans les rangs d'Ecolo



Céline Tellier, (Ecolo), la secrétaire générale d'Inter-Environnement Wallonie a été nommée ministre de l'Environnement, de la Nature, du Bien-être animal et de la Rénovation rurale.





Philippe Henry (Ecolo) a finalement été préféré à Manu Di Sabato au poste de ministre du Climat, de la Mobilité, des Infrastructures et de l'Energie.





---



---



FEDERATION WALLONIE BRUXELLES

Dans les rangs du MR

Pierre-Yves Jeholet (MR) est nommé à la ministre-présidence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il sera chargé des relations intra-belges, des relations internationales, de celles avec les institutions européennes, des fonds structurels européens, et de la coopération au développement.





Valérie Glatigny (MR), sera la ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, Promotion de Bruxelles, de la Jeunesse et du Sport.





Dans les rangs du PS

Frédéric Daerden (PS) occupera la Vice-présidence du gouvernement francophone. Il sera chargé du Budget, de la Fonction publique, de l'Égalité des chances, ainsi que de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.







Caroline Désir (PS) sera la prochaine ministre de l'Enseignement obligatoire.





Dans les rangs d'Ecolo



Bénédicte Linard (Ecolo) gérera la Petite enfance, la Culture et les Médias.





La cheffe de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera Françoise Schepmans.