Voici les conséquences possibles de cette percée du Vlaams Belang pour la confection du gouvernement fédéral

Si l'on en croit les premières estimations, la N-VA et le Vlaams Belang atteindraient la majorité absolue au fédéral. Peut-on dès lors envisager que la N-VA rompe le cordon sanitaire, comme le souhaite l'ancien président du Belang, Philippe De Winter, et s'allie avec le Belang? Pour le politologue Pascal Delwit, ce scénario est peu envisageable. "Selon nos estimations, le total du Vlaams Belang et de la N-VA serait autour de 58 à 60 sièges au Parlement flamand, sur les 124. L'impact sera évidemment très fort dans les 87 sièges francophones au Parlement fédéral.





La N-VA incontournable

Pour lui, la question du cordon sanitaire ne va pas se poser. "Mais bien évidemment, le total des deux va rendre la confection d'une majorité fédérale extrêmement compliquée. Parce que le maintien à un niveau relativement important de la N-VA, c’est-à-dire aux alentours de 27 – 28%, plus le total des sièges du Vlaams Belang, va rendre quasiment impossible la confection d'un gouvernement fédéral sans la N-VA, et on voit bien que du côté francophone la participation à un gouvernement fédéral avec la N-VA est extrêmement difficile à admettre".





"Tout sauf simple"



Pour le politologue, la situation va être "tout sauf simple" pour la négociation du gouvernement fédéral, si les résultats se confirment en fin de soirée. "Pour deux raisons: parce que la N-VA est à un haut niveau, et que peu de partis francophones souhaitent gouverner avec elle, mais que par ailleurs, les autres partis démocratiques, le CD&V, le sp.a, l'Open VLD et même Groen on fait une performance d'ensemble relativement mineure. Donc dès lors que vous avec un Vlaams Belang à 18%, ça va le mener à quelque chose comme 15 à 16 sièges à la Chambre des représentants et donc il faut tenir compte à la fois des sièges de la N-VA et des sièges du Vlaams Belang, même si, je l'ai dit, il y a peu de chances que le cordon sanitaire soit rompu. Bien sûr, pas au fédéral, mais même à la région flamande".

