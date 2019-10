Voici les ministres du nouveau gouvernement flamand: un casting qui a des répercussions au fédéral

Feu vert pour le futur gouvernement flamand. Hier soir, les militants des trois partis de la majorité ont validé l'accord de gouvernement régional et ses ministres. Voici le casting du nouveau gouvernement flamand, qui aura des répercussions sur le gouvernement fédéral.

L'accord pour le nouveau gouvernement flamand obtenu par les négociateurs des trois partis de la majorité (N-VA, CD&V, Open Vld) a été approuvé par leurs militants à une très large majorité: 86% des militants ont donné leur accord. Le Gouvernement Jambon 1er sera composé de 10 ministres: 4 à la N-VA, en plus de la ministre-présidence, 3 au CD&V et 2 pour l’Open Vld.

Parmi les ministres, il y a des noms peu connus du grand public comme Matthias Diependaele à la N-VA ou Benjamin Dalle chez les démocrates chrétiens.

Et puis, il y a des poids lourds politiques.

À la N-VA, Jan Jambon est le ministre-président. Zuhal Demir, ex-secrétaire d'Etat fédérale, connue pour son franc parler, reçoit l'Energie et l'Environnement. Ben Weyts devient lui ministre de l'Enseignement. A noter que Theo Francken ne fait pas partie de l'équipe.

Autre figures connues, côté CD&V: Hilde Crevits rempile au portefeuille de l'Emploi et de l'Economie.





Les conséquences sur le gouvernement fédéral

Wouter Beke, le président du parti, s'occupera du Bien-Être. Il va donc quitter le gouvernement fédéral trois mois seulement après avoir prêté serment. Il y remplaçait Kris Peeters, parti à l'Europe.

Ajoutons que Didier Reynders et Charles Michel, vont eux aussi, dans quelques semaines, passer la main. Il ne restera plus grand monde, dans cet exécutif en affaires courantes. Pourtant, les négociations pour former une nouvelle équipe, un nouveau gouvernement fédéral, sont toujours aussi peu avancées.

Retenons aussi que la N-VA hérite du portefeuille de l'enseignement. Une première, pour un parti nationaliste. Bart de Wever a d'ailleurs souligné l'importance d'un tel portefeuille, pour son parti.

C'est Ben Weyts qui va l'exercer, et non Theo Francken, qui était pressenti. L'ancien secrétaire d'État à l'asile et la migration reste donc, lui aussi, disponible pour monter au fédéral, si les autres partis acceptent cette idée. À moins qu'il ne prenne enfin les rennes du parti. La Présidence de la N-VA, la succession de Bart de Wever, un poste qui lui est promis depuis plusieurs années.

L'Open VLD, quant à lui, doit annoncer les noms de ses 2 ministres dans la journée. La suite du programme se passe cet après-midi : Jan Jambon doit prêter serment devant le Roi à 14h30.