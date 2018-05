Voici les propositions pour faire éclater la bulle des certificats verts: mais le ministre acceptera-t-il une "taxe Crucke" ?

La task force mise en place à l'automne dernier par le ministre wallon de l'Energie, Jean-Luc Crucke, pour en finir avec la bulle des certificats verts est finalement parvenue à un accord, rapportent vendredi L'Echo et La Libre. Une série de recommandations ont été couchées sur papier. Elles prônent notamment la fin des certificats verts pour tous les nouveaux projets, l'introduction d'une nouvelle contribution de 45 euros par an et par ménage ou encore la mise en place d'un fonds de transition énergétique.

Il reste à voir si le ministre, qui n'est guère favorable à la création d'une "taxe Crucke" suivra les recommandations de la task force.