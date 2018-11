Voici quelle sera la position d'Elio Di Rupo pour les prochaines élections

Le président du PS, Elio Di Rupo, se présentera comme tête de liste aux prochaines élections fédérales, a-t-il annoncé ce jeudi sur son compte Twitter.



"Je conduirai la liste pour les élections législatives du Parlement fédéral. Je ferai tout pour que le gouvernement actuel MR/N-VA ne poursuive pas sa destruction de la qualité de vie de nos citoyens", a-t-il déclaré. "Après le 26 mai, c’est au parlement fédéral qu’il faudra protéger nos soins de santé, les pensions et notre sécurité sociale. C’est pour tout cela que j’entre en campagne aujourd’hui", a-t-il ajouté. "Mon rôle, c’est de rassembler derrière le PS pour faire changer les choses et faire en sorte que la politique du prochain gouvernement soit la plus progressiste possible", a encore écrit le président du Parti socialiste.