Vol de câbles à Ronet: la circulation des trains interrompue entre Namur et Charleroi

(Belga) Un important vol de câbles est survenu durant la nuit de vendredi à samedi à Ronet (Namur), rendant impossible samedi de grand matin la circulation des trains entre Namur et Charleroi, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Le vol de câbles a des conséquences sur les ateliers, les voies marchandises et les voies voyageurs dans toute la zone de Ronet, précise une porte-parole d'Infrabel. Dès lors, le trafic ferroviaire a été interrompu sur le ligne 130 entre Namur et Charleroi. Les trains en provenance de Liège vers Charleroi ne peuvent aller au-delà de Namur tandis que les trains en provenance de Charleroi vers Liège ne vont actuellement pas au-delà de Jemeppe-sur-Sambre. La SNCB a prévu des navettes de bus entre Namur et Jemeppe-sur-Sambre. Ce vol de câbles tombe particulièrement mal puisque la SNCB a prévu ce week-end des travaux sur la ligne 161 entre Bruxelles et Namur et comptait dévier une partie du trafic sur cette ligne 130. (Belga)