Etape CRUCIALE aujourd'hui avec le vote des douzièmes provisoires: se dirige-t-on vers un "shutdown"?

Les députés se prononcent, ce jeudi après-midi, sur un dossier important. Ils doivent valider le budget, pour que l'état puisse continuer, à fonctionner ces deux prochains mois. Le vote avait été reporté, la semaine dernière, suite au dépôt d'un amendement du PTB. L'analyse de notre journaliste Antonio Solimando.

Les communistes demandent le déblocage de 67 millions d'euros supplémentaires pour l'embauche de personnel hospitalier. Le texte est soutenu par les socialistes, les écologistes, et le Vlaams Belang.

Y a t-il un risque aujourd'hui, que le vote soit encore reporté, est-on proche d'un "shutdown" ?

On devrait éviter ce shutdown. L'Etat belge qui ne pourrait plus assumer de dépenses, payer ses factures, faute de budget de fonctionnement.

On devrait l'éviter parce que les libéraux et le CD&V, qui étaient contre cette dépense pour le personnel médical soutenues par plusieurs partis de gauche, devraient voter malgré tout la proposition. Juste pour éviter la paralysie de l'Etat, et s'assurer qu'il y ait bien un budget pour les deux mois qui viennent.

Seule incertitude, cet après-midi : on sait que quelques députés sont partis à l'étranger, profitant de la semaine de vacances scolaires de Toussaint. Pour que le vote soit valable à 14h, il faut une majorité de députés présents dans l'hémicycle.

Si nous sommes dans cette situation, on le rappelle c'est parce que le gouvernement fédéral est tombé en décembre dernier, sans pouvoir voter de budget annuel. Notre pays fonctionne donc avec le même budget que l'année précédente. Et ne peut en principe pas dépenser d'argent supplémentaire.

L'autre inconnue de ce dossier, c'est pour demain : si on vote une dépense de 67 millions supplémentaires pour novembre et décembre, pour recruter du personnel dans les hôpitaux ou augmenter les salaires de ce personnel, l'Etat va-t-il vraiment dépenser cet argent ? Et si oui, dans quel poste de dépense va-t-il couper ?

La balle sera à ce moment dans le camp du gouvernement.