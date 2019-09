Vous avez décroché de l'actualité politique pendant les vacances? On fait le bilan des négociations en cours

C'est la rentrée et vous avez peut-être décroché de l'actualité politique ces dernières semaines. Les négociations se poursuivent ou reprennent aux différents niveaux de pouvoir. Plusieurs échéances approchent.

Au niveau fédéral



Cet été, plusieurs partis se sont rencontrés à l'occasion de deux réunion: l'une tenue en juillet et l'autre en août. Etaient conviés: la N-VA, le PS, le MR, le CD&V, l'Open Vld, le sp.a et Groen.

Mais pour le moment, il s'agit de réunions sans lendemain. Officiellement, on ne discute pas de la formation d'un gouvernement ni de texte de compromis en chantier entre ces partis. Le PS se demande toujours s'il faut négocier avec la N-VA.

En bref, l'avancée est...minime. Les deux informateurs, chargés par le Roi de déminer la situation, rendent leur rapport final lundi. Et après...on voit tout flou. Seule certitude: une échéance approche.

La Belgique doit rendre son projet de budget à l'Europe en octobre. Plusieurs milliards d'euros sont à trouver pour éviter de graves sanctions financières. Mais on ne sait pas encore qui va rédiger ce budget, prendre les décisions politiques difficiles, ni les faire voter puisqu'il n'y a actuellement aucune majorité sur pied à la Chambre.





Pour le gouvernement wallon et la fédération Wallonie-Bruxelles, de nouveaux rendez-vous sont prévus



Une volonté existe: celle que le nouveau gouvernement wallon soit formé pour les fêtes de Wallonie. Il est également envisagé que le gouvernement de la Fédération, l'ex-communauté française, le soit aussi. Il ne reste donc qu'une dizaine de jours.

Ici, il reste deux inconnues. Le PS, le MR et Ecolo vont-ils parvenir à s'entendre sur le dossier de l'enseignement? Et il reste un doute sur la participation d'Ecolo à cette coalition. Le parti socialiste et le mouvement réformateur disposent ensemble, d'assez de députés, pour former la majorité en Wallonie.