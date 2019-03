"Vous n'êtes pas raciste?": Alain Destexhe répond (vidéo)

Alain Destexhe était invité ce matin sur Bel RTL à 7h50. L'homme politique a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.



Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous flirtez avec le populisme, parfois même avec le racisme de certains électeurs ?



C'est absolument ridicule. Regardez notre programme.





Vous n'êtes pas raciste Alain Destexhe?



Je prends cette question comme une insulte. Toute ma vie a été consacrée à aider les autres.





Je vous pose cette question parce que dans chaque interview, il y a toujours des questions sur l'immigration ou sur l'Islam qui reviennent. Ca ne vous obsède pas un petit peu ?



Non pas du tout (...) je propose de limiter l'immigration parce que la Belgique a été beaucoup plus ouverte que tous les pays, neuf fois plus ouverte que les Pays-Bas.





À Bruxelles, 3 habitants sur 4 ont des origines étrangères ou ont un parent ou un grand-parent d'origine étrangère. Ce sont quand même des Belges et des Bruxellois comme les autres ?



Bien entendu, il n'y a aucun problème avec ça. La question est que, quand on vit en Belgique, on doit s'intégrer du point de vue économique, mais aussi du point de vue des valeurs. Par exemple, on doit accepter l'égalité homme-femme, on doit accepter qu'on puisse changer de religion, on doit accepter qu'on puisse critiquer les religions. On ne doit pas être antisémite. L'intégration ça veut dire qu'on doit accepter les valeurs de la Belgique.